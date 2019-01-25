Шевченко заробляє завдяки Абрамовичу, – ЗМІ

Овертайм — 12:00 4004
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"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
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Рівно 24 роки тому "Король Ерік" Кантона атакував фаната в стилі кунгфу – ретро дняАнглія — 11:30 1112
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Копа Амеріка-2019 – результати жеребкування групового етапуСвіт — 10:22 704
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Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в ЗенітСвіт — 07:00 763
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Челсі переміг Тоттенхем та вийшов у фінал Кубка ліги: слабкість резерву "шпор", повернення "Сарріболу" та блиск АзараАнглія — 04:50 2127
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