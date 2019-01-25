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Шевченко заробляє завдяки Абрамовичу, – ЗМІ

12:13 2597 Читать на русском
Шевченко заробляє завдяки Абрамовичу, – ЗМІ
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може заробляти з російськими олігархами.

Андрій Шевченко є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP, повідомляє Deutsche Welle. Фірма уповноважена залучати інвесторів у бізнес Highland Gold Mining, яку контролює власник Челсі Роман Абрамович.

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Нагадаємо, російський олігарх купляв українського екс-форварда влітку 2006 року, але той не заграв під керівництвом Жозе Моурінью та Аврама Гранта.

За даними джерела, капіталізація Highland Gold Mining сягнула понад 600 мільйонів доларів. Сам Абрамович перебуває під британськими санкціями.

Теги
Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Челсі Челсі Україна Україна Роман Абрамович
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