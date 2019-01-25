Шевченко рассказал, способен ли Пйонтек заменить Игуаина в Милане

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок Милана Андрей Шевченко оценил недавние трансферы "россонери".

"Милан способен выйти в Лигу чемпионов даже без Игуаина, но с аргентинцем сделать это было бы проще. Я не знаю, что заставило его уйти.

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Мы все переживаем подъемы и падения на протяжении своей карьеры. Он и Бонуччи ушли из Милана. Я не знаю, почему они это сделали. Однако я знаю, что нужно гордиться возможностью одевать эту футболку.

Заменит ли Игуаина Пйонтек? Для Милана это незначительное изменение. Это два форварда, которые любят завершать голевые эпизоды. Игуаин гораздо больше помогает в подыгрыше, но оба могут помочь команде добиваться результата, играя вблизи ворот соперника.

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Игуаин уже написал немало страниц в истории футбола, Пйонтек – это игрок будущего, который уже начал демонстрировать свои незаурядные способности", – цитирует Шевченко calciomercato.com.