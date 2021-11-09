Напередодні клуб та фахівець оголосили про початок співпраці. Перша прес-конференція Андрія Шевченка запланована на завтра, 10 листопада.

Шевченко зароблятиме у Дженоа майже, як у збірній України – його тренерський штаб отримав солідну надбавку

Сьогодні колишній наставник збірної України провів перше тренування на чолі своєї нової команди. Коротеньке відео з його початку опублікувала прес-служба Дженоа.

Нагадаємо, генуезці вирішили змінити головного тренера після провального старту сезону. Давіде Баллардіні покинув команду в зоні вильоту. Рятувати ситуацію буде тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком.

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