Зарплатня Шевченка у Дженоа становить 1,8 млн євро на рік – приблизно таку саму суму фахівець отримував у збірній України, повідомляє журналіст Микола Васильков на YouTube-каналі vZbirna.

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Втім, загальний бюджет на тренерський штаб та персонал у генуезькому клубі значно амбітніший, ніж у збірній України – 7 млн євро на рік. Раніше повідомлялось, що у національній команді на тренерський штаб Шевченка виділялась сума у 3,2 млн доларів.

Додамо, що українському фахівцю допомагатимуть Мауро Тассотті та Луїджі Ночентіні, які встигли попрацювати у збірній України. Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів". Перше тренування на чолі генуезців він проведе 9 листопада.

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