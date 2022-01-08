Как известно, в матче 20-го тура Серии А Дженоа на выезде добыла ничью с Сассуоло (1:1), завоевав сверхважное очко. Гости забили в начале матча, однако в середине второго тайма пропустили, но смогли удержать нужный счет.

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В одном из эпизодов главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко продемонстрировал своим подопечным мастер-класс. Украинский наставник эффектно остановил мяч на линии поля, не позволив круглому коснуться земли. Момент стал показательным для ганского форварда генуэзцев Калеба Экубана, который ранее не сумел принять сферу в штрафной и та отлетела на метр.

Напомним, Дженоа в турнирной таблице Серии А идет предпоследней, имея в своем активе 12 очков. В следующем поединке, который состоится 9 января, "грифоны" будут принимать Специю Виктора Коваленко.

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