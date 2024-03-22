Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины на характере победила Боснию и Герцеговину (2:1) – на автогол Матвиенко результативно ответили Яремчук и Довбик на последних минутах.

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты – молодцы! Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", – написал Шевченко после игры в Instagram.

Добавим, что на пути к Евро-2024 осталось последнее препятствие – сборная Исландии. Номинально домашняя игра состоится во Вроцлаве 26 марта, начало в 21:45.

Украина победила Боснию и прорвалась в финал плей-офф за Евро-2024 – Яремчук сделал гол+пас на последних минутах