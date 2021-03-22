"Буяльський? Він професіональний хлопець, який завжди, коли приїжджав в збірну, віддавав 100% себе. Я не хочу викликати гравця, щоб просто викликати. Вважаю, він провідний гравець своєї команди. Буяльський відмінно грає.

Шевченко довикликав у збірну України форварда з УПЛ – "синьо-жовті" зазнали серйозних втрат перед стартом відбору до ЧС

Ми граємо за іншою схемою. Викликати його, щоб він сидів на лавці запасних, вважаю, буде некоректно щодо нього. Коли буде місце для нього – обов'язково скористаюся. Я його дуже поважаю. В першу чергу – за його ставлення, коли він приїжджав", – пояснив Шевченко у програмі Великий футбол.

Зазначимо, що Буяльський востаннє виходив на поле у складі збірної України ще у 2017 році в поєдинку проти Косова. В поточному сезоні Віталій провів 27 матчів у складі Динамо, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній