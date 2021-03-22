"Буяльский? Он профессиональный парень, который всегда, когда приезжал в сборную, отдавал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Буяльский отлично играет.

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Мы играем по другой схеме. Вызвать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, считаю, будет некорректно к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь – за его отношение, когда он приезжал", – пояснил Шевченко в программе Великий футбол.

Отметим, что Буяльский в последний раз выходил на поле в составе сборной Украины еще в 2017 году в поединке против Косово. В текущем сезоне Виталий провел 27 матчей в составе Динамо, отметившись 5 голами и 7 ассистами.

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