Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко вирішив доукомплектувати національну команду 23-річним форвардом СК Дніпро-1 Артемом Довбиком, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таке рішення викликане м’язовими ушкодженнями динамівців Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, через які ці гравці не зможуть допомогти збірній у березневих матчах. Свого часу Артем уже отримував запрошення до національної команди, зокрема, перед матчами відбору до чемпіонату світу 2018 року, однак, поки так і не дебютував за "синьо-жовтих".

Окрім вищезгаданих футболістів не допоможе команді Тарас Степаненко (який ще не відновився після травми), а також Ігор Харатін та Віктор Корнієнко, які раніше отримали позитивні ПЛР-тести. Таким чином, у переліку – 29 футболістів, які у понеділок, 22 березня, мають прибути до місця розташування "синьо-жовтих" (у столичному готелі "Опера"). Вранці усі члени головної команди здадуть тести на COVID-19, а по обіді, після отримання результатів, зберуться разом для підготовки до березневих матчів.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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