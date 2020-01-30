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Шевченко потренувався зі Стаховським, Цуренко та іншими зірками тенісу

14:35 607 Читать на русском
Шевченко потренувався зі Стаховським, Цуренко та іншими зірками тенісу
Шевченко потренувався зі Стаховським, Цуренко та іншими зірками тенісу / фото із соцмереж

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вкотре продемонстрував, що його спортивні інтереси не обмежуються виключно футболом.

Керманич "синьо-жовтих" потренувався з українськими зірками тенісу. Світлини з тренування опублікував Сергій Стаховський в своєму Instagram.

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Окрім "першої ракетки" України в рейтингу ATP із Шевченком також зіграли Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок, а також капітан національної збірної на Кубку Девіса Михайло Филима.

До слова, Андрій Шевченко не вперше пересікається із вітчизняними тенісистами. Зокрема, його пов'язує багаторічна дружба з легендарним Андрієм Медведєвим.

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Україна Україна Збірна України Сергій Стаховський Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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