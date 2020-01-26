Шевченко відреагував на смерть Браянта

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко коротко прокоментував звістку про загибель легендарного баскетболіста Кобі Браянта.

Керманич збірної разом зі всім світом оплакує втрату культового спортсмена.

Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

"RIP, Кобі Браянте", – написав Шевченко у своєму Twitter. Відзначимо, що легенда Лос-Анджелес Лейкерс не раз підкреслював свою палку любов до футболу. Браянт упродовж багатьох років вболівав за Мілан, в якому Шевченко провів найбільш зірковий період ігрової кар'єри.

Один з найкращих гравців за всю історію баскетболу розбився на вертольоті в Калабасасі в неділю, 26 січня. Відзначається, що на борту перебували ще чотири людини.