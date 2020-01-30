Шевченко потренировался со Стаховским, Цуренко и другими звездами тенниса / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в очередной раз продемонстрировал, что его спортивные интересы не ограничиваются исключительно футболом.

Наставник "сине-желтых" потренировался с украинскими звездами тенниса. Фотографии с тренировки опубликовал Сергей Стаховский в своем Instagram.

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Кроме "первой ракетки" Украины в рейтинге ATP с Шевченко также сыграли Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок, а также капитан национальной сборной на Кубке Дэвиса Михаил Филима.

К слову, Андрей Шевченко не впервые пересекается с отечественными теннисистами. В частности, его связывает многолетняя дружба с легендарным Андреем Медведевым.

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