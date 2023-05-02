За італійський гранд Шева виступав упродовж семи років. Пізніше додав ще один сезон – вже після повернення з Челсі. Однак за цей час Мілан став чемпіоном Італії лише одного разу.

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До знаменної події безпосередньо долучився Андрій Шевченко. Українець став найкращим бомбардиром сезону, забивши 24 голи. Один із цих м'ячів поставив чемпіонську крапку. Йдеться про матч з Ромою, який Мілан виграв рівно 19 років тому – 2 травня 2004 року.

Цікаво, що це була зустріч прямих конкурентів. Щоб залишитися у боротьбі, римлянам неодмінно потрібно було перемагати на Сан-Сіро, але гол Шеви приніс Скудетто "россонері" за два тури до кінця сезону. Прес-служба Мілана нагадала уболівальникам, як українець приніс чемпіонський титул.