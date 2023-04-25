Олег Гусєв 25 квітня святкує день народження. Колишньому хавбеку збірної України, а нині асистенту Мірчі Луческу в Динамо виповнилося 40 років.

З нагоди ювілею Олега Гусєва УЄФА пригадав гол українця у матчі Ліги Європи Динамо – Манчестер Сіті, який був зіграний 10 березня 2011 року на стадіоні імені Лобановського.

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Тоді на 77-й хвилині півзахисник прийняв м'яч у штрафному "містян" і подвоїв перевагу киян, не залишивши Джо Харту жодних шансів. Голи Андрія Шевченка і Олега Гусєва принесли перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Через тиждень у Манчестері Динамо програло 0:1 (забив Коларов), але за сумою двох матчів зуміло вийти у 1/4 фіналу Ліги Європи, створивши сенсацію. Щоправда, у півфінал киянам вийти не вдалося – португальська Брага виявилася сильнішою.

Нагадаємо, Гусєв перейшов у Динамо в 2003 році з київського Арсенала. Зіграв за "біло-синіх" 443 матчі (96 голів) і 5 разів став чемпіоном України. Зараз працює асистентом Мірчі Луческу в тренерському штабі киян.