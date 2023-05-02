За итальянский гранд Шева выступал в течение семи лет. Позже добавил еще один сезон – уже по возвращении из Челси. Однако за это время Милан стал чемпионом Италии только однажды.

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К знаменательному событию присоединился Андрей Шевченко. Украинец стал лучшим бомбардиром сезона, забив 24 гола. Один из этих мячей поставил чемпионскую точку. Речь идет о матче с Ромой, который Милан выиграл ровно 19 лет назад – 2 мая 2004 года.

Интересно, что это была встреча прямых соперников. Чтобы остаться в борьбе, римлянам обязательно нужно было побеждать на Сан-Сиро, но гол Шевы принес Скудетто "россонери" за два тура до конца сезона. Пресс-служба Милана напомнила болельщикам о том, как украинец принес чемпионский титул.