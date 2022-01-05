Оборонець Брайтона Лео Естігор захищатиме кольори Дженоа, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шевченко здав негативний тест напередодні матчу Дженоа в Серії А

22-річний норвежець приєднався до команди Андрія Шевченка на правах оренди. Лео виступатиме під 55-м номером. Першу половину сезону оборонець провів у Сток Сіті також на правах оренди, де зіграв у 16-ти матчах та відзначився голом.

Після 19-ти турів Серії А "грифони" залишаються у зоні вильоту. Нагадаємо, завдання Шевченка залишити Дженоа в італійській першості.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів