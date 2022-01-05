Шевченко підсилив Дженоа захисником Брайтона
20:40 - Читать на русском
Дженоа продовжує користуватись зимовим трансферним вікном.
Оборонець Брайтона Лео Естігор захищатиме кольори Дженоа, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шевченко здав негативний тест напередодні матчу Дженоа в Серії А
22-річний норвежець приєднався до команди Андрія Шевченка на правах оренди. Лео виступатиме під 55-м номером. Першу половину сезону оборонець провів у Сток Сіті також на правах оренди, де зіграв у 16-ти матчах та відзначився голом.
Після 19-ти турів Серії А "грифони" залишаються у зоні вильоту. Нагадаємо, завдання Шевченка залишити Дженоа в італійській першості.
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