Защитник Брайтона Лео Эстигор будет защищать цвета Дженоа, сообщает официальный сайт клуба.

Шевченко сдал отрицательный тест в преддверии матча Дженоа в Серии А

22-летний норвежец присоединился к команде Андрея Шевченко на правах аренды. Лео будет выступать под 55-м номером. Первую половину сезона защитник провел в Сток Сити также на правах аренды, где сыграл в 16 матчах и отличился голом.

После 19 туров Серии А "грифоны" остаются в зоне вылета. Напомним, задача Шевченко оставить Дженоа в итальянском первенстве.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів