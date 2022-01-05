Шевченко усилил Дженоа защитником Брайтона
20:57 - Читати українською
Дженоа продолжает пользоваться зимним трансферным окном.
Защитник Брайтона Лео Эстигор будет защищать цвета Дженоа, сообщает официальный сайт клуба.
Шевченко сдал отрицательный тест в преддверии матча Дженоа в Серии А
22-летний норвежец присоединился к команде Андрея Шевченко на правах аренды. Лео будет выступать под 55-м номером. Первую половину сезона защитник провел в Сток Сити также на правах аренды, где сыграл в 16 матчах и отличился голом.
После 19 туров Серии А "грифоны" остаются в зоне вылета. Напомним, задача Шевченко оставить Дженоа в итальянском первенстве.
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