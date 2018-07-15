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Шевченко: Перед Лігою Націй збірна України збереться в Києві, збір пройде у Львові

11:56 4 Читать на русском
Шевченко: Перед Лігою Націй збірна України збереться в Києві, збір пройде у Львові
Андрій Шевченко / Футбол 24

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підготовку команди до Ліги Націй.

"Найближчим часом у нас відбудеться робоча нарада, на якій ми остаточно затвердимо всі організаційні моменти. З великою часткою ймовірності можна говорити, що перед вересневими поєдинками Ліги націй проти Чехії і Словаччини ми зберемося в Києві, а збір проведемо у Львові. Владнаємо всі формальності – відразу оголосимо.

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Ми, звичайно, вже скучили за роботою, і вже скоро побуваємо з помічниками відразу на декількох важливих матчах. Почнемо з юнацького чемпіонату Європи, де подивимося резерв збірної. Потім будуть Суперкубок України, поєдинки в єврокубках, ключові ігри чемпіонату країни. Все це побачимо на власні очі, але інформацію по всім іншим збірникам ми теж контролюємо. Селекційна робота ведеться щодня.

Ми не можемо диктувати умови клубам – у них свої завдання. Але ми чекаємо, що хлопці буду грати. За два роки у нас сформувався колектив, і ми добре знаємо можливості футболістів. Будемо сподіватися, що всі вони пройдуть хорошу підготовку і до осені підійдуть в бойовій формі", – цитує Шевченка Команда 1.

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Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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