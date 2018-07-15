toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Шевченко: Перед Лигой наций сборная Украины соберется в Киеве, сбор пройдет во Львове

11:56 57 Читати українською
Шевченко: Перед Лигой наций сборная Украины соберется в Киеве, сбор пройдет во Львове
Андрей Шевченко / Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку команды к Лиге наций.

"В ближайшее время у нас состоится рабочее совещание, на котором мы окончательно утвердим все организационные моменты. С большой долей вероятности можно говорить, что перед сентябрьскими поединками Лиги наций против Чехии и Словакии мы соберемся в Киеве, а сбор проведем во Львове. Утрясем все формальности – сразу объявим.

Шевченко: Хорватия стала сбалансированной командой

Мы, конечно, уже соскучились по работе, и уже скоро побываем с помощниками сразу на нескольких важных матчах. Начнем с юношеского чемпионата Европы, где посмотрим резерв сборной. Потом будут Суперкубок Украины, поединки в еврокубках, ключевые игры чемпионата страны. Все это увидим воочию, но информацию по всем остальным сборникам мы тоже контролируем. Селекционная работа ведется каждый день.

Мы не можем диктовать условия клубам – у них свои задачи. Но мы ждем, что ребята буду играть. За два года у нас сформировался коллектив, и мы хорошо знаем возможности футболистов. Будем надеяться, что все они пройдут хорошую подготовку и к осени подойдут в боевой форме", – цитирует Шевченко Команда 1.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
- : -
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Чехия - Украина Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сарри официально возглавил Челси
    Англія — 14 июль363 Сарри официально возглавил Челси
5
час
:
28
мин
Франция
18:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук