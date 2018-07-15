Шевченко: Перед Лигой наций сборная Украины соберется в Киеве, сбор пройдет во Львове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку команды к Лиге наций.

"В ближайшее время у нас состоится рабочее совещание, на котором мы окончательно утвердим все организационные моменты. С большой долей вероятности можно говорить, что перед сентябрьскими поединками Лиги наций против Чехии и Словакии мы соберемся в Киеве, а сбор проведем во Львове. Утрясем все формальности – сразу объявим.

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Мы, конечно, уже соскучились по работе, и уже скоро побываем с помощниками сразу на нескольких важных матчах. Начнем с юношеского чемпионата Европы, где посмотрим резерв сборной. Потом будут Суперкубок Украины, поединки в еврокубках, ключевые игры чемпионата страны. Все это увидим воочию, но информацию по всем остальным сборникам мы тоже контролируем. Селекционная работа ведется каждый день.

Мы не можем диктовать условия клубам – у них свои задачи. Но мы ждем, что ребята буду играть. За два года у нас сформировался коллектив, и мы хорошо знаем возможности футболистов. Будем надеяться, что все они пройдут хорошую подготовку и к осени подойдут в боевой форме", – цитирует Шевченко Команда 1.