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Шевченко: Хорватія стала збалансованою командою

11:04 63 Читать на русском
Шевченко: Хорватія стала збалансованою командою
Андрій Шевченко / Ігор Хомич

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував гру збірної Хорватії перед фіналом чемпіонату світу-2018 проти Франції.

"Модріч – це лідер. Особа, яка гарантує цілісність хорватської команди. На своїй позиції він і атакує, і обороняється. Добре пресингує і веде гру. Універсальний футболіст.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

У хорватів дуже збалансований колектив – компактний в усіх відношеннях. Вони добре прессингують не тільки на своїй половині поля, а атакують теж великими силами. Зараз у збірній Хорватії все добре склалося. Там зібрані футболісти, які не чекають боротьби на полі – вони її постійно шукають. Ніколи не розкриваються, грають дуже грамотно. У них давно такий малюнок і така структура гри. Але тепер з'явився баланс. І дуже важливо, що всі виконавці добре готові фізично і мотивовані. Адже це грандіозний шанс для маленької країни виграти чемпіонат світу з футболу.

Там зібрані гравці, які виступають в сильних чемпіонатах, і їхній організм звик до певних навантажень. Хорвати конкурують з кращими футболістами світу, виграють цю конкуренцію. Вони давно адаптовані до такого змагального ритму і такої напруги. Але в фіналі вони зіграють з Францією – дуже хорошою командою, і це буде захоплюючий поєдинок", – цитує Шевченка Команда 1.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
6
год
:
14
хв
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Хорватія Хорватія Франція - Хорватія Франція Франція
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