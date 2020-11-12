Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не бачить можливості викликати у команду нових гравців перед матчем проти Німеччини.

"Ми не повертаємося до Києва, летимо до Німеччини відразу. Розпорядок такий, що немає можливості прилетіти, відновитися. Ночуємо, тренуємося, а потім летимо до Німеччини.

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Ми викликали 30 футболістів, у нас були проблеми через коронавірус. Наразі довикликати когось у збірну – це дуже складна процедура. Ніхто приєднуватися вже не буде", – цитує Шевченка прес-служба УАФ.

Сьогодні, 12 листопада, "синьо-жовті" проведуть ранкове тренування на стадіоні польського Катовіце, а о 17:00 за Києвом вилетять у Лейпциг.

Нагадаємо, що матч Німеччина – Україна в рамках 5-го туру Ліги націй відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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