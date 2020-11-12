Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не видит возможности вызвать в команду новых игроков перед матчем против Германии.

"Мы не возвращаемся в Киев, летим в Германию сразу. Распорядок такой, что нет возможности прилететь, восстановиться. Ночуем, тренируемся, а потом летим в Германию.

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Мы вызвали 30 футболистов, у нас были проблемы из-за коронавируса. В данный момент довызвать кого-то в сборную – это очень сложная процедура. Никто присоединяться уже не будет", – цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

Сегодня, 12 ноября, "сине-желтые" проведут утреннюю тренировку на стадионе польского Катовице, а в 17:00 по Киеву вылетят в Лейпциг.

Напомним, что матч Германия – Украина в рамках 5-го тура Лиги наций состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем у Испании.

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