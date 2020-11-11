Зустріч №9 в історії протистояння цих національних команд. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. "Біло-червоні" вигравали перші 2 та останній бій проти "синьо-жовтих", який відбувся на Євро-2016. Україна брала своє також тричі. Повна рівновага була навіть у різниці голів (9:9). Сьогодні обидва тренери планували перевірку насамперед резервів перед двома вирішальними матчами Ліги націй.

Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу

Друга зустріч Бженчека і Шевченка за 22 роки. Тоді поляки били українців з рахунком 2:1, а обидва були на полі в ролі гравців. Обидві команди сьогодні насамперед перевіряють резерви або дають шанс тим, хто має небагато ігрової практики. Макаренко в ролі єдиного опорника, Коваленко і Зінченко вище в центрі півзахисту. Наш атакувальний трикутник – копія з переможної битви проти Іспанії. Польща з двома нападниками. Зінченко бере участь у двох моментах, де господарі дають дуже багато простору. Отримуємо перевагу в зонах ліворуч і ближче до центру. Перший удар на 8 хвилині від гравця Ман Сіті здалеку – Скорупскі з проблемами парирував.

Польща – Україна: відео гола після катастрофічного фейлу Луніна

І знову Зіна використовує шалену дірку в захисті суперника. Швидка контра з перевагою, пас на Ярмоленка, фол від 24-річного центрбека Херенвена Бохнєвіча. Сам Андрій мав забивати з пенальті, відправивши воротаря в інший кут, але поцілив у стійку. Посмішка від Шевченка. Тотальний контроль збірної України в центрі поля. Зубков, Яремчук і Зінченко вже не вперше розігрують трієчку, однак Сашко знову лише перевіряє реакцію Скорупскі. Як же веде гру підопічний Гвардіоли. Зіна несподівано опиняється на правому фланзі і знову створює момент з Яремчуком. Цього разу Роман завершував – сейв №3 від 29-річного кіпера Болоньї.

Розривають Зінченко, Ярмоленко і Яремчук ледь не у воротарському поляків – знову м'яч дивом не влітає у ворота. У Польщі тільки далекі підходи до моментів і спроби агресивного пресингу перед нашим штрафним. Лунін, який не грав офіційних матчів 114 днів, вперше в роботі на 24-й. Класно потягнув Андрій кручений удар дебютанта Плахети, який грає в Чемпіоншипі за Норвіч. Активний правий фланг, куди зміщується Яремчук. Ярмоленко робить все правильно аж до останнього пасу/удару. Зєлінскі після коронавірусу не вистачає швидкості та якості рішень. Встигає Конопля блокувати удар та передачі зірки Наполі.

Як же технічно Макаренко відіграв на своїй половині двох суперників, які кинулися в авантюрний пресинг. Далі Зінченко тягне і віддає, а Яремчук традиційно сьогодні марнує момент. Польща з нічого забиває. Лунін з нудьги вибіг грати Нойєра і подарував круглого Зєлінскі (технічний брак у грі ногами). Пас на вільного форварда, Пйонтек метрів з 30 закинув у порожні ворота. Оце так подарунок на День незалежності Польщі від воротаря Реала! Бо в усьому іншому Україна була значно кращою і гострішою (5:2 за ударами, 3:1 за влучаннями, 86% на 84% точність передач).