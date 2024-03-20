Україна U-19 обіграла Північну Македонію у еліт-раунді відбору на Євро-2024, а син Шевченка вийшов на заміну і відіграв дебютні 15 хвилин у синьо-жовтій футболці.

Україна впевнено здолала Північну Македонію в еліт-раунді відбору Євро U-19 – дебют Шевченка під зірковим номером батька

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість – привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній:)", – написав Шевченко-старший в Instagram.

Нагадаємо, 17-річний Крістіан – другий син володаря "Золотого м'яча-2004" і американки Крістен Пазік. Юнак також міг захищати кольори США та Англії, але на цьому етапі обрав Україну.

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