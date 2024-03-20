Украина U-19 обыграла Северную Македонию в элит-раунде отбора на Евро-2024, а сын Шевченко вышел на замену и отыграл дебютные 15 минут в сине-желтой футболке.

Украина уверенно одолела Северную Македонию в элит-раунде отбора Евро U-19 – дебют Шевченко под звездным номером отца

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость – поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной :)", – написал Шевченко-старший в Instagram.

Напомним, 17-летний Кристиан – второй сын обладателя "Золотого мяча-2004" и американки Кристен Пазик. Юноша также мог защищать цвета США и Англии, но на этом этапе выбрал Украину.

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