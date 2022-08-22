Шевченко отримав нагороду "Національна легенда України" від президента держави, повідомляє офіційний сайт Президента України.

Васильков – про діалог Шевченка і Путіна: "Зараз це звучить як погроза з минулого"

"Легенда київського Динамо і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча". Його ім’я включено до списку 100 найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ.

А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", – зазначив Зеленський.

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