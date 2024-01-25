Андрій Шевченко став новим президентом УАФ, а тепер потрібно формувати команду однодумців.

Генеральним секретарем УАФ став Ігор Грищенко, інформує прес-служба організації.

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Сьогодні (25 січня) відбулися безальтернативні вибори президента, на яких очікувано затвердили кандидатуру Андрія Шевченка. Одразу після закінчення роботи конгресу відбулося перше засідання виконкому в новому складі. Одним з головних питань був вибір генерального секретаря УАФ.

Шевченко висунув кандидатуру Грищенка, який раніше обіймав аналогічну посаду з приставкою "в.о". Конкурентів не було, тому тут плебісцит також був одноголосним.

Нагадаємо, у 2022 році колишні президент і генсек УАФ – Андрій Павелко та Юрій Запісоцький відповідно – отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.

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