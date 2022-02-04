"Супрязі треба розуміти, що йому ніхто не дасть багато часу на розгойдування. Умови переходу пов'язані з орендою з правом викупу або її продовження. Цей викуп дуже залежатиме від його виступів і збереження прописки Сампдорією в Серії А, а також від вимог вболівальників. Зараз уболівальники налаштовані до нього лояльно.

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Я вважаю, що ця можливість є унікальною для українського гравця, який переходить у статусі зірки, що порівнюється з Шевченком. Однак він переходить у той момент, коли у його кар'єрі відбувається спад. Для нього це можливість реанімувати кар'єру та довести свою профпридатність. Я завжди казав, що той, хто повірить у Супрягу і розкриє його, матиме шанс виграти на цьому гравці джекпот.

Думаю, що перехід саме зараз дуже вигідний для всіх сторін: для гравця, для агентів, для Динамо та збірної України, яка в майбутньому може отримати нападника", – цитує Великих ТК Футбол.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо. Після 23-х турів Серії А новий клуб Супряги розташовується на 16-й сходинці.

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