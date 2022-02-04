"Супряга приєднався до Сампдорії у статусі зірки, яку порівнюють з Шевченком", – скаут
Скаут Алекс Великих вважає, що перехід Владислава Супряги до Сампдорії може відкрити форварду шлях до збірної України.
"Супрязі треба розуміти, що йому ніхто не дасть багато часу на розгойдування. Умови переходу пов'язані з орендою з правом викупу або її продовження. Цей викуп дуже залежатиме від його виступів і збереження прописки Сампдорією в Серії А, а також від вимог вболівальників. Зараз уболівальники налаштовані до нього лояльно.
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Я вважаю, що ця можливість є унікальною для українського гравця, який переходить у статусі зірки, що порівнюється з Шевченком. Однак він переходить у той момент, коли у його кар'єрі відбувається спад. Для нього це можливість реанімувати кар'єру та довести свою профпридатність. Я завжди казав, що той, хто повірить у Супрягу і розкриє його, матиме шанс виграти на цьому гравці джекпот.
Думаю, що перехід саме зараз дуже вигідний для всіх сторін: для гравця, для агентів, для Динамо та збірної України, яка в майбутньому може отримати нападника", – цитує Великих ТК Футбол.
Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо. Після 23-х турів Серії А новий клуб Супряги розташовується на 16-й сходинці.
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