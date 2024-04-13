"Він мені говорив: "Треба тобі відновитися, за дубль декілька матчів зіграти". І ось у дублі я весь час і провів, по суті.

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Про навантаження нічого не можу сказати, бо на збори за нього я, здається, не їздив. Пам'ятаю "Камон плей" і ось всі ці моменти типу "А я б забив".

Ну, напевно, може собі дозволити такі вислови володар "Золотого м'яча", легендарний футболіст", – сказав Калітвінцев в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Владислав – вихованець Динамо. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2018 роки, однак за основу "біло-синіх" провів лише 14 матчів (виступаючи переважно в орендах). Нині 31-річний хавбек захищає кольори Олександрії.

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