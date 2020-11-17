"По грі наша збірна досить пристойно виглядала в останніх матчах, хоча по результату вони були невдалими. Тут потрібно взяти до уваги, з якими збірними ми грали. В матчі зі швейцарцями на нас чекає фінал. У збірної щодня випадають гравці через коронавірус. Думаю, Андрій Миколайович не до кінця знає, який склад поставить. Головне, щоб всі гравці були здорові.

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Потрібно абстрагуватися від усіх прогнозистів і налаштуватися на гру. Впевнений, хлопці так і роблять. Думаю, що шанси команд рівні. У швейцарців є характер, запал. В них було більше фарту в матчі проти іспанців, ніж в України проти збірної Німеччини. Нашій збірній в жодному разі не потрібно виходити з думкою про те, що нічия вже "в кишені" і це влаштовує.

В цій грі збірній України прийдеться відійти від звичної тактики. У швейцарців шикарний високий пресинг, вони досить сильно і пристойно накривають. Тому, нашій збірній доведеться відмовитися від коротких передач і надійніше зіграти в обороні. У нас футболісти вищі за майстерністю, і я впевнений, що в них все вийде", – резюмував Федецький в коментарі 1927.kiev.

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