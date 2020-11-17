"По игре наша сборная довольно прилично выглядела в последних матчах, хотя по результату они были неудачными. Здесь нужно принять во внимание, с какими сборными мы играли. В матче со швейцарцами нас ждет финал. У сборной ежедневно выпадают игроки из-за коронавируса. Думаю, Андрей Николаевич не до конца знает, какой состав поставит. Главное, чтобы все игроки были здоровы.

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Нужно абстрагироваться от всех прогнозистов и настроиться на игру. Уверен, ребята так и делают. Думаю, что шансы команд равны. У швейцарцев есть характер, пыл. У них было больше фарта в матче против испанцев, чем у Украины против сборной Германии. Нашей сборной ни в коем случае не нужно выходить с мыслью о том, что ничья уже "в кармане" и это устраивает.

В этой игре сборной Украины придется отойти от привычной тактики. У швейцарцев шикарный высокий прессинг, они довольно сильно и прилично накрывают. Поэтому, нашей сборной придется отказаться от коротких передач и надежнее сыграть в обороне. У нас футболисты выше мастерством, и я уверен, что у них все получится", – резюмировал Федецкий в комментарии 1927.kiev.

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