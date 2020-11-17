Позитивний ПЛР-тест на коронавірус здав хавбек "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, інформує офіційний сайт УАФ. Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов і тренер з фізпідготовки Іван Баштовий також мали позитивні результати, однак їхня ситуація потребує уточнення. Всі троє нещодавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання.

Швейцарія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на вирішальний матч Ліги націй

УЄФА допускає Кривцова й Мораєса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях. Збірна України змушена чекати вердикту щодо можливості проведення поєдинку зі Швейцарією. Півгодини тому почалася нарада — УЄФА сподівається, що гра відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія – Україна запланований на сьогодні, о 21:45 за київським часом.

Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА