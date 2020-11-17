Щось вийшло з моди, щось залишається модним, а щось – вічне. У випадку зі збірною України вічними стали проблеми з коронавірусом, через які Андрій Шевченко у шостому матчі поспіль змушений виставляти на гру напіврезервний склад. При цьому ми вдруге за три дні опинилися перед загрозою зриву матчу – зараз все залежить від результату повторних тестів. Втім, перед матчем у Лейпцигу паніки було більше. Вірогідно, зустріч зі Швейцарією відбудеться за будь-якої погоди.

Швейцарія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Швейцарія – Україна: де дивитися матч Ліги націй, який вирішить все

В турнірному плані поєдинок у Люцерні має ключове значення. Господарям потрібна лише перемога, адже вони перебувають на четвертому місці в групі А4 та відстають від України на три очки. Втім, не все так просто: "синьо-жовтих" влаштує не тільки нічия, а і поразка з рахунком 2:3, 3:4, 4:5 і так далі – тоді підопічні Андрія Шевченка матимуть перевагу за особистими зустрічами. Категорично не можна програвати з рахунком 2:1, адже тоді швейцарці обійдуть українців за різницею голів. Нагадаємо, що остання команда в квартеті відправиться у дивізіон В Ліги націй.

Швейцарія дуже не хоче опускатися вниз. В останніх двох матчах підопічні Владіміра Петковіча розписали виїзну нічию з Німеччиною (3:3), а у домашці з Іспанією вони в меншості вели 1:0 до 90-ї хвилини – щоправда, перед цим Рамос не реалізував аж два пенальті, однак альпійці також змарнували кілька хороших моментів. Щонайгірше для України, в тому поєдинку "наті" майже не продемонстрували слабких сторін у своєму футболі. Більшу частину зустрічі команда впевнено тримала "Фурію Роху" на дистанції, не підпускаючи в ударні зони й тримаючи необхідний для себе темп гри.

В принципі, це був типовий матч збірної Швейцарії. Альпійці завжди ставили на тактичну підготовку, дисципліну та високий клас своїх виконавців – майже всі футболісти "наті" грають у топ-чемпіонатах. При Владімірі Петковічі вони стали особливо важким суперниками – боснієць активно використовує гібридні схеми, експериментує з позиціями та ролями на полі, прекрасно розбирає суперників та демонструє вмілий гейм-менеджмент. Як наслідок, швейцарці можуть провалювати певні відрізки зустрічі та мати тимчасові складнощі на окремих ділянках, але в цілому не поступаються нікому.

Сильною стороною цієї команди є пресинг. Підопічні Владіміра Петковіча вміло розташовуються, перекривають лінії передач і швидко контратакують, а з-під тиску виходять завдяки компактності та високій культурі роботи з м'ячем – причому голкіпер ногами працює не гірше за хавбеків. Втім, під час позиційних атак Швейцарія виглядає бідно, здебільшого збиваючись на кроси (благо, є кому замикати), а заточеність на контратаки та високий пресинг часто призводить до розривів між лініями. Якщо у суперника є швидкі футболісти та хороша структура білд-апу, гол неодмінно прилітає – за останній рік Швейцарія ще жодного разу не завершила матч без пропущених м'ячів. Україна використала всі ці мінуси у першому турі – повинна використовувати і зараз.

Тим паче, що попередні зустрічі нашої збірної залишали привід для оптимізму. Підопічні Андрія Шевченка напіврезервним складом зіграли краще за поляків у товариській зустрічі й дали гідний бій Німеччині у Лейпцигу, тричі влучивши у стійку й першими відкривши рахунок. До цього ж ослаблена "короною" команда взагалі прибила іспанців, тож у Швейцарії нас поважають і бояться.

Головною чеснотою України у останніх матчах стало збереження структури гри за відсутності основних виконавців. Система білд-апу, контролю глибини та позиційного наступу залишилась орієнтованою на швидку роботу через короткий пас та злагоджену роботу трикутника в центрі поля. Дуже якісно вдається оборонятися компактним середнім блоком та пресингувати – тим же німцям на старті своїх атак доводилось збиватись на фланги або відходити для розіграшу на свою половину. При цьому наша збірна стала гнучкою як глобально, так і в деталях – команда вміє грати і автобусом, і з агресією, а також використовує різні типи виходу з оборони в атаку (лонгболи / короткий пас, через голкіпера / через хавбеків, через центр / фланги). Навіть Йоахім Льов після матчу в Лейпцигу визнав, що Україну стало важче розбирати.

Втім, при всіх своїх чеснотах Україна програла три з чотирьох матчів проти грандів, в той час як Швейцарія набрала з ними п'ять очок. "Жовто-синім" бракує якості в деталях – індивідуальний клас і досвід виконавців часто губить всі цікаві задумки тренерського штабу. Той же гол німців, який списали на Зінченка на чужій половині поля, розпочався із структурної помилки – Зубков не дав ширину (хоча міг), а Степаненко страхував Коноплю, який піднявся по флангу. Як наслідок, за обрізкою виник шалений розрив, а тягатися з топами у швидкості та виконанні нам не з руки.

Подібних дрібних провалів у грі збірної України дуже багато. Комусь не вистачило швидкості, хтось зайняв не те позицію, а когось з дитинства при подачах вчили дивитися тільки на м'яч – як наслідок, серія помилок, помножена на індивідуальний клас, призводить до поразок. Проблема виконавської майстерності виходить на перший план і при завершенні атак – Україна регулярно створює потенційно гольові моменти на кшталт виходів 2-в-1, але у завершальній фазі постійно бракує якісного удару чи передачі.

Словом, Україна чимось вона схожа на Швейцарію, але якщо склад і клас гельветів дозволяє витискати результат з мінімуму моментів, то наш склад і клас поки що дозволяють робити це супернику.

Через ці проблеми деякі тактичні аналітики не розділяють оптимізму стосовно нашого футболу – для структурної гри потрібен відповідний клас, а без нього варто згадати про дідівські автобуси. Ця теза є дискусійною і великою мірою демонструє класичну війну між адептами красивої гри та результату понад усе, але навіть Йоахім Льов при оцінці гри збірної України в перше чергу виділив контратаки, а не систему.

Кадрова ситуація

Швейцарія не може розраховувати на двох основних виконавців – дискваліфікації отримали Фройлер (фулбек, автор диво-голу іспанцям) та Ельведі (провідний центрбек). Також у складі альпійців є двоє хворих на коронавірус – це Відмер та Лотомба. Інших проблем у "наті" немає.

Табір збірної України вже покинули Циганков, Коваленко, Ярмоленко та Сидорчук. Вчора ж позитивні тести отримали Макаренко, Різник та Соболь. Ці втрати навряд чи можна назвати критичними, а от щодо форми Зінченка та Маліновського виникають питання – у матчі проти Німеччини вони догравали з травмами. Втім, на тренуваннях вони були присутні – на відміну від трьох новачків (Судакова, Назаренка та Булеци).

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Україна

Швейцарія: Зоммер – Фернандес – Родрігес, Шер, Аканджі – Цубер – Джака, Соу – Шакірі – Сеферовіч, Емболо

Україна: Пятов – Конопля, Забарний, Кривцов, Соболь – Степаненко, Зінченко – Марлос, Маліновський, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч рівних команд, в якому Україну влаштує все, окрім поразки в суху, поразки 2:1 або з розривом у два і більше м'ячів. Це хороший розклад, адже він знімає психологічне навантаження з наших футболістів – а от швейцарцям перемога потрібна за будь-яку ціну. Вони лізтимуть уперед і неодмінно стануть розкриватись, однак із завершенням позиційних атак у "наті" є проблеми, а розриви між лініями в таких випадках є для швейцарців є нормою. Саме тому варто сподіватися на голи у ворота Зоммера – швейцарці неодмінно пропускають вже цілий рік, а Україна практично завжди забиває. Навіть грандам.

Проблеми у нашій обороні значні, тож зберегти ворота сухими "Сино-жовтим" теж навряд чи вдасться. Втім, загалом Україна не поступається супернику. Якщо ми змогли добре виглядати з німцями, перемагали іспанців та швейцарців, то і сьогодні нам до снаги втримати необхідний результат. Зрештою, ми ще жодного разу в історії не програли альпійцям, тож сьогодні, як мінімум, варто сподіватися на бойову нічию.

Німеччина – Україна: нефартовий вечір відібрав спокій у Лізі націй, клас вирішує все, або Хто послабив удар коронавірусу