Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, хто у світі спорту справив на нього найбільше враження.

"Я дуже любив баскетбол і зараз люблю. Любив дивитися у дев'яності на "Чикаго Буллз" Майкла Джордана. Це єдиний спортсмен – ідол.

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В житті я не бачив жодного спортсмена, який би так гармонійно підходив до свого виду спорту. Джордан просто створений для баскетболу.

Мені вдалося з ним познайомитися. У майбутньому, думаю, пограємо з ним у гольф. На мене велике враження справив документальний фільм про нього "Останній танець", дуже багато там цікавих історій", – сказав Шевченко у програмі "Вацко Live".

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