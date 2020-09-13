Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, кто в мире спорта произвел на него наибольшее впечатление.

"Я очень любил баскетбол и сейчас люблю. Любил смотреть в девяностые на "Чикаго Буллз" Майкла Джордана. Это единственный спортсмен – идол.

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В жизни я не видел ни одного спортсмена, который бы так гармонично подходил к своему виду спорта. Джордан просто создан для баскетбола.

Мне удалось с ним познакомиться. В будущем, думаю, поиграем с ним в гольф. На меня большое впечатление произвел документальный фильм о нем "Последний танец", очень много там интересных историй", – сказал Шевченко в программе "Вацко Live".

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