"Те, що Матвієнка сватають в топові європейські клуби, – це закономірно. Він це показує своїм рівнем гри і повинен розуміти, що не має права зупинятися. Якщо підняв цю планку, потрібно її підтримувати постійно. Якщо він її трошки опустить, думаю, нікуди не поїде.

Тренер Ярмоленка підтвердив інтерес Вест Хема до Матвієнка, – ЗМІ

Зараз у нього є шанси. Думаю, це тільки позитивний момент і для клубу, і для національної команди, і для самого гравця, що топові клуби хочуть його купити", – сказав Шевченко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, предметний інтерес до українця проявляють низка європейських клубів, серед яких: Вест Хем, Наполі, Вулверхемптон, Евертон та Лідс.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

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