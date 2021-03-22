"Якщо футболіст хоче грати за збірну України, то перш ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт, тоді і будемо його розглядати.

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Щодо Макса: наскільки я знаю, цей процес вже йде. Коли він буде завершений, а паспорт буде у нього на руках, ми вже будемо реагувати", – зізнався Шевченко в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, 23-річний Кілман має українське коріння, а бажання грати за нашу збірну він виявив ще в листопаді 2020-го. Захисник є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема, а до табору Вулверхемптона приєднався у серпні 2018 року. У поточному сезоні Макс провів у футболці "вовків" 17 матчів та навіть відзначився двома асистами.

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