"Если игрок хочет играть за сборную Украины, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда и будем его рассматривать.

Защитник из АПЛ хочет играть за сборную Украины – УАФ контактирует с футболистом

По Максу: насколько я знаю, этот процесс уже идет. Когда он будет завершен, а паспорт будет у него на руках, мы уже будем реагировать", – признался Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

К слову, 23-летний Килман имеет украинские корни, а о желании играть за нашу сборную заявил еще в ноябре 2020-го. Защитник является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема, а в лагерь Вулверхэмптона присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел в футболке "волков" 17 матчей и даже отметился двумя ассистами.

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