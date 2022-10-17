Легенда українського футболу Андрій Шевченко поділився спогадами про свій тріумф у боротьбі за престижну нагороду.

"Це особливий момент був, я досі пам'ятаю 2004-й. Для мене це був найкращий час, щоб виграти "Золотий м'яч".

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Чи змінив "ЗМ" моє життя? Так, адже це індивідуальний трофей. Коли я був малою дитиною, мріяв виграти "Золотий м'яч". І цей день, ця мрія стали реальністю", – поділився Шевченко у коментарі France Football.

Зауважимо, що Андрій Миколайович навіть на такій урочистій події – врученні "Золотого м'яча-2022" – не забув нагадати, що він – українець. Легендарний екс-форвард надягнув синьо-жовту краватку.

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