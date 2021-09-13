Після відходу з посади головного тренера збірної України Андрій Шевченко встигає "засвітитись" на різних спортивних подіях.

Колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко відвідав етап Формули-1 в Італії.

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У Монці володар "Золотого м'яча" зустрівся з всесвітньо відомими особистостями, про що поспішив розповісти на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Шевченко поділився спільними світлинами з легендарними футболістами Роми Франческо Тотті та Венсаном Кандела, екс-тренером Ювентуса Андреа Пірло, восьмиразовим олімпійським чемпіоном, спринтером з Ямайки Усейном Болтом, а також знаменитим голлівудським актором Віном Дизелем.

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