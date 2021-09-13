После ухода с поста главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко успевает "засветиться" на различных спортивных событиях.

Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко посетил этап Формулы-1 в Италии.

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В Монце обладатель "Золотого мяча" встретился с всемирно известными личностями, о чем поспешил рассказать на своей странице в социальной сети Instagram.

Шевченко поделился общими фотографиями с легендарными футболистами Ромы Франческо Тотти и Венсаном Кандела, экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйн Болт, а также знаменитым голливудским актером Вином Дизелем.

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