Шевченко на Гран-при Формулы-1 встретился с культовыми личностями – звездность фото зашкаливает
После ухода с поста главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко успевает "засветиться" на различных спортивных событиях.
Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко посетил этап Формулы-1 в Италии.
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В Монце обладатель "Золотого мяча" встретился с всемирно известными личностями, о чем поспешил рассказать на своей странице в социальной сети Instagram.
Шевченко поделился общими фотографиями с легендарными футболистами Ромы Франческо Тотти и Венсаном Кандела, экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйн Болт, а также знаменитым голливудским актером Вином Дизелем.
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