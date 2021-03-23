"Я радий привітати всіх з початком збору національної команди. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому.

Ситуація з Максом Кілманом? Зараз ми зробили запит щодо нього у ФІФА. Чекаємо відповіді. Запит стосується і його виступів за збірну Англії з футзалу. Коли буде більш-менш точна інформація, чи він зможе грати за Україну, чи ні, тоді ми скажемо всю інформацію. Але відповідний запит у ФІФА ми зробили.

Степаненко ризикує пропустити Євро-2020, – журналіст

Що стосується інформації про травму Тараса Степаненка, то я спілкувався з ним буквально 2 тижні тому, як і з лікарем Шахтаря. Я знаю, що йому робили певні процедури. Наскільки я знаю, його стан стабільний. Я теж трохи здивувався вказаній інформації. Якщо його коліно добре відреагує на ті навантаження, які він зараз отримуватиме, то він гратиме. Втім, найкраще на це запитання відповість сам Тарас або його лікар. Але за моєю інформацією, у нього, в принципі, все добре зараз.

Висновки з минулорічної поразки від Франції (1:7 у жовтні 2020-го – прим.) ми зробили. Зараз буде офіційний матч і, відповідно, зовсім інша концентрація. Я знаю силу цієї команди, поважаю гравців і тренера. Недарма вони стали чемпіонами світу. У них сильна команда, але в України є план на гру, ми серйозно готуємося. Що стосується складу, то в нас є певні втрати. Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін – це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням і Андрій Ярмоленко. Але попри все, команда готується. В нас є певні задуми, але, на жаль, дуже мало часу. Ми виходимо з ситуації, що вперше граємо 3 офіційні матчі поспіль. У цьому теж є певні труднощі. Попри всі обставини, ми сьогодні вилітаємо у Францію з хорошим настроєм і будемо готуватися до завтрашнього матчу.

Стан гравців? Коли вони приїжджають з клубів у збірну, вони повинні одразу забувати вдалі чи невдалі матчі і перелаштовуватися. Національна команда – це зовсім інший рівень та концентрація, вони зобов’язані перелаштовуватися, яка б ситуація не була в клубах. Тут, у збірній, інша історія. Сподіваюся, гравці будуть готові на всі 3 матчі та прислухаються до моїх слів. Так, за останні 2 тижні Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків – це не зовсім приємно. Є певний спад, особливо у лідерів в останніх матчах. Думаю, що тимчасове явище. Думаю, гравці будуть готові, перш за все, психологічно.

Хто вийде у воротах? Я повинен прийняти рішення. Ймовірно, це буде вже завтра, перед грою. Якщо ми повернемося до товариського поєдинку в жовтні, то нашому голкіперу не пощастило. Це була перша гра для Бущана за збірну. Але він може виступати по-іншому. У даній ситуації в мене є великий вибір серед воротарів", – підсумував Шевченко.

Нагадаємо, поєдинок Франція – Україна стартує 24 березня о 21:45 за Києвом. Вже за кілька днів збірна України у Києві прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).