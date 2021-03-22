"Крім отримання громадянства, є й інша проблема. Виявляється, Кілман зіграв 25 матчів за футзальні збірні Англії, в тому числі 8 офіційних зустрічей. Кілька років тому ФІФА ухвалила, що три види спорту – футбол, футзал і пляжний футбол – це одна "сім'я". І матчі за футзальну збірну вважаються матчами за збірну Англії.

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Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що жодних застережень з приводу Кілмана немає, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.

Тепер УАФ звернулася до ФІФА, аби Кілману дозволили змінити футбольне громадянство. Але, чесно кажучи, регламент говорить про те, що мало шансів отримати такий дозвіл. Офіційний вердикт ФІФА повинен бути найближчим часом", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, 23-річний Кілман має українське коріння, а бажання грати за нашу збірну він виявив ще в листопаді 2020-го. Захисник є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема, а до табору Вулверхемптона приєднався у серпні 2018 року. У поточному сезоні Макс провів у футболці "вовків" 17 матчів та відзначився двома асистами.

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