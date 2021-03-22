Травма 31-річного півзахисника може залишити його за бортом омріяного чемпіонату Європи, який стартує 11 червня.

Хавбек Шахтаря та збірної України ризикує затриматися в лазареті на кілька місяців. Травма коліна, через яку Степаненко пропустив вже 8 останніх матчів, виявилася серйознішою, ніж прогнозували. Ба більше, Тарас може не встигнути відновитися до старту чемпіонату Європи. Про це повідомив журналіст Андрій Сеньків в ефірі ТаТоТаке.

Збірна України отримала результати тестів на коронавірус – троє гравців не займалися з командою на першому тренуванні

Нагадаємо, у відборі на Євро-2020 Степаненко був основним гравцем у команді Андрія Шевченка. В активі центрхава 6 зіграних поєдинків у кваліфікації. Півзахисник отримав пошкодження в поєдинку чемпіонату України проти Руха, який відбувся 21 лютого. У поточному сезоні в активі лідера Шахтаря 18 матчів та 1 асист.

Зауважимо, без Степаненка "гірники" виграли лише 3 поєдинки з 8-ми. За цей час Шахтар встиг вилетіти з Кубка України від Агробізнеса та з Ліги Європи від Роми.

"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері