Шевченко може позбутись іменитого форварда – Інтер готовий віддати за нього досвідченого хавбека
Нападник Дженоа Феліпе Кайседо близький до переходу в Інтер цієї зими – "нерадзуррі" готові віддати команді Шевченка хавбека Матіаса Весіно.
Інтер шукає дублера для Едіна Джеко та звернув увагу на нападника Дженоа Феліпе Кайседо, інформує Calciomercato.
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"Грифони" готові відпустити гравця через його велику зарплату – близько 2 млн євро на рік. Натомість команда Шевченка може отримати Матіаса Весіно, який перестав потрапляти до основного складу Інтера.
До слова, уругваєць зіграв у 14 матчах (12 з них – після виходів на заміну) цього сезону в складі Інтера, забивши 1 гол. Кайседо ж через свою травму провів лише 5 поєдинків за Дженоа у поточному сезоні, забивши гол та віддавши 3 асисти.
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