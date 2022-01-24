Колишній наставник Дженоа Андрій Шевченко може солідно збагатитись, якщо погодиться розірвати угоду з клубом до її завершення.

Українець може отримати 10 млн євро компенсації за достроковий розрив контракту з італійським клубом, повідомляють у програмі ТаТоТаке.

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Наразі угода Шевченка з Дженоа залишається чинною. Раніше повідомлялось, що Андрій Миколайович та його тренерський штаб можуть отримати близько 20 млн євро, тобто друга половина від цієї суми буде розділена між його помічниками.

Нагадаємо, Шевченка звільнили з Дженоа 15 січня після серії невдалих результатів. Українець пропрацював у Серії А з листопада, але не зміг здобути бодай перемогу в матчах чемпіонату.

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