Польський футбольний союз обрав двох фахівців, яких має намір запросити до тренерського штабу збірної Польщі. Команду може очолити Андрій Шевченко.

Лукаш Піщек та Єжи Дудек можуть увійти до тренерського штабу збірної Польщі, повідомляє Pilka Nozna.

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"Переговори були. Президент Польської футбольної спілки дав собі час до 31 січня, щоб вибрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, то ви дізнаєтесь, у якій ролі", – зазначив Піщек у коментарі.

Додамо, що Шевченка сватають на посаду головного тренера збірної Польщі. Цікаво, що в українця є болючі спогади від Єжи Дудека – саме поляк став одним з головних героїв "Стамбульського дива" у фіналі Ліги чемпіонів-2005, коли здійснив подвійний сейв після моменту Шевченка, а потім відбив вирішальний пенальті у післяматчевій серії.

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