Бывший наставник Дженоа Андрей Шевченко может солидно обогатиться, если согласится расторгнуть соглашение с клубом до его истечения.

Украинец может получить 10 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта с итальянским клубом, сообщают в программе ТаТоТаке.

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В настоящее время соглашение Шевченко с Дженоа остается в силе. Ранее сообщалось, что Андрей Николаевич и его тренерский штаб могут получить около 20 млн евро, то есть вторая половина от этой суммы будет разделена между его помощниками.

Напомним, Шевченко уволили из Дженоа 15 января после серии неудачных результатов. Украинец проработал в Серии А с ноября, но не смог одержать хотя бы одну победу в матчах чемпионата.

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