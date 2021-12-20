Новий генеральний менеджер Дженоа Йоганнес Шпорс зацікавлений у підписанні нападника Йоргена Ларсена, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Зазначається, що клуби ще не розпочинали переговори, проте Гронінген готовий до переговорів, а трансфер 21-річного снайпера оцінюють у 5 млн євро.

Додамо, що Ларсен загалом провів 16 матчів у цьому сезоні Ередівізі та забив 6 голів, 5 з яких з початку листопада. Нападник встиг дебютувати за національну команду Норвегії, а в молодіжних збірних своєї країни відзначався високою результативністю.

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