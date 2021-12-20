Новый генеральный менеджер Дженоа Йоханнес Шпорс заинтересован в подписании нападающего Йоргена Ларсена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У Шевченко проблемы – Дженоа получила несколько конкурентов в борьбе за вингера Милана

Отмечается, что клубы еще не контактировали, однако Гронинген готов к переговорам, а трансфер оценивается в 5 млн евро.

Добавим, что Ларсен провел 16 матчей в этом сезоне Эредивизи и забил 6 голов, 5 из которых с начала ноября. Нападающий успел дебютировать за национальную команду Норвегии, а в молодежных сборных своей страны отличался высокой результативностью.

Лацио уверенно обыграл Дженоа – эффектный гол спас от разгрома, Шевченко в режиме ожидания до февраля